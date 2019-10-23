مصر والأردن ينفذان التدريب المشترك "العقبة - 5"

انطلقت في مصر فاعليات التدريب المشترك "العقبة -5" بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والخاصة لمصر والأردن.

وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع المصرية، إدارة الشئون المعنوية: "في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، وصلت إلى جمهورية مصر العربية عناصر من القوات المسلحة الأردنية للمشاركة في فاعليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة - 5" الذي يستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر".

وبحسب البيان يشارك في أنشطة التدريب عناصر من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية.

وتتضمن خطط التدريب عقد عدد من المؤتمرات والمحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتية، كذلك تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البرية والبحرية التي تساهم في نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين وتنفيذ مختلف المهام.

ويأتي تمرين "العقبة -5 "، استكمالا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها مصر والأردن، حيث يجرى تنفيذه سنويا بالتناوب بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، بما يدعم علاقات التعاون العسكري والأمني ويساهم في اكتساب المهارات القتالية بين القوات المشاركة للوصول إلى مستوى راق من العمل الجماعي المشترك.

المصدر: RT