وزارات مصرية ترفع درجة الاستعداد تحسبا لهطول أمطار غزيرة

رفعت عدة وزارات مصرية درجة الاستعداد تزامنا مع توقعات من هيئة الأرصاد الجوية بسقوط كميات كبيرة من الأمطار قد تتسبب في سيول جارفة في بعض مناطق ومحافظات مصر.

وبناء على تقارير تلقاها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولى، من هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، تقرر تعطيل الدراسة اليوم بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.

بدورها وتزامنا مع التقلبات الجوية التي تشهدها مصر أصدرت وزارة الصحة بيانا، أمس الثلاثاء، كشفت فيه عن وجود خطة شاملة للتأمين الطبي لمواجهة السيول، وانعقاد غرفة الأزمات على مدار الساعة، وقررت رفع درجة الاستعداد للقصوى بالمستشفيات.

كذلك أصدرت وزارة الكهرباء المصرية بيانا قالت فيه إن فرق الطوارئ والصيانة بكافة الشركات التابعة لقطاع الكهرباء تتابع على مدار 24 ساعة وجود أي شكاوى أو أعطال أو انقطاعات، وسيتم على الفور اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.

تجدر الإشارة إلى أن هطول الأمطار في الأيام الأخيرة في عدة محافظات مصرية تسبب في تعطيل جزئي لحركة المرور في القاهرة الكبرى، فيما غمرت المياه شوارع رئيسية وهامة في المحافظات الرئيسية الثلاث، القاهرة والجيزة والقليوبية، وقد أثار تعامل الأجهزة الحكومية مع الأمطار الغزيرة التي غمرت محافظات مصرية انتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المصرية.

المصدر: RT