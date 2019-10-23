 
مباشر
عاجل
مراسلنا: سقوط جرحى خلال الاحتكاك بين الجيش اللبناني ومتظاهرين

تأسيس كتلة برلمانية جديدة تضم 15 نائبا تونسيا

أخبار العالم العربي

تأسيس كتلة برلمانية جديدة تضم 15 نائبا تونسيا
مجلس النواب التونسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mky1

تم تأسيس كتلة جديدة في البرلمان التونسي تضم 15 نائبا، بعد لقاءات مكثفة قادها عدد من الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة في البلاد.

إقرأ المزيد
مصحف أداء اليمين الدستورية بتونس بخط مغربي على رواية قالون (فيديو)
مصحف أداء اليمين الدستورية بتونس بخط مغربي على رواية قالون (فيديو)

وقالت صحيفة "الشروق" التونسية، أمس الثلاثاء، إن هذه الكتلة البرلمانية تضم عددا من الوجوه السياسية المعروفة مثل الأمين العام لحزب "مشروع تونس"، حسونة الناصفي، والأمين العام لحركة "نداء تونس"، علي الحفصي، والقيادي البارز في حزب "الاتحاد الوطني الحر"، طارق الفتيتي، والقيادي في "حزب البديل التونسي"، حافظ الزواري، والأمينة العامة لجمعية "عيش تونسي"، ألفة التراس.

ولم تستبعد الصحيفة أن يكون لهذه الكتلة دور سياسي خلال الفترة المقبلة، لاسيما في المشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.

المصدر: الشروق التونسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة لقمة روسيا-إفريقيا المقامة في سوتشي