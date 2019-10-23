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وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة
Erin Scott
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
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وصل وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، صباح اليوم الأربعاء، إلى بغداد في زيارة غير معلنة، للقاء المسؤولين العراقيين.

ومن المتوقع أن يلتقي إسبر بنظيره العراقي، نجاح الشمري، ورئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، لمناقشة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، التي انتقل جزء منها إلى العراق.

وتأتي زيارة إسبر إلى بغداد بعد يوم من اتفاق موسكو وأنقرة على نشر القوات السورية والشرطة العسكرية الروسية في شمال شرق سوريا، وسحب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من الحدود مع تركيا.

المصدر: رويترز

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