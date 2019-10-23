قوات أمريكية جديدة في قاعدة الأمير سلطان بالسعودية (صور)

نشر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، صورا من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية أين تتواجد قوات أمريكية تم إرسالها مؤخرا لـ"مساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها".

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وقال إسبر أمس الثلاثاء في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجريت لقاء مثمرا جدا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وناقشنا العديد من المسائل الثنائية، والأهم أنني أريد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها، في ظل نشاطات إيران المزعزعة".

ووصل الوزير الأمريكي إلى المملكة يوم الاثنين، في زيارة غير معلنة مسبقا، لبحث "المخاوف المشتركة" للبلدين في ظل تصعيد التوتر مع إيران، وعقد محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده.

يذكر أن واشنطن قررت في 11 أكتوبر نشر 3000 جندي إضافي ومعدات عسكرية، بينها صواريخ باتريوت ومنظومة "ثاد" وطائرات مقاتلة، في السعودية، على خلفية التوتر في الخليج.

وفي نهاية سبتمبر الماضي أعلن البنتاغون أنه سيتم نشر بطارية صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي و4 رادارات من نوع "سنتينل"، بالإضافة إلى 200 فرد من طواقم الصيانة، في السعودية لتعزيز قدراتها الدفاعية.

Thank you to all of the Soldiers, Airmen and Sailors who I met with today at Prince Sultan Air Base. You make incredible sacrifices to serve our Nation, and I am committed to taking care of you and your families. pic.twitter.com/zNFYPGvLOr — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) October 22, 2019

I had a very productive meeting this evening with HRH Crown Prince Mohammed bin Salman. We discussed many bilateral issues. Most importantly I wanted to reinforce the U.S. commitment to helping #SaudiArabia defend itself in a time of destabilizing Iranian activity. pic.twitter.com/Ca6AARhSjB — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) October 22, 2019

المصدر: RT