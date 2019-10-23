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قوات أمريكية جديدة في قاعدة الأمير سلطان بالسعودية (صور)

أخبار العالم العربي

قوات أمريكية جديدة في قاعدة الأمير سلطان بالسعودية (صور)
twitter.com/EsperDoD
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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نشر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، صورا من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية أين تتواجد قوات أمريكية تم إرسالها مؤخرا لـ"مساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها".

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وقال إسبر أمس الثلاثاء في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجريت لقاء مثمرا جدا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وناقشنا العديد من المسائل الثنائية، والأهم أنني أريد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها، في ظل نشاطات إيران المزعزعة".

ووصل الوزير الأمريكي إلى المملكة يوم الاثنين، في زيارة غير معلنة مسبقا، لبحث "المخاوف المشتركة" للبلدين في ظل تصعيد التوتر مع إيران، وعقد محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده.

يذكر أن واشنطن قررت في 11 أكتوبر نشر 3000 جندي إضافي ومعدات عسكرية، بينها صواريخ باتريوت ومنظومة "ثاد" وطائرات مقاتلة، في السعودية، على خلفية التوتر في الخليج.

وفي نهاية سبتمبر الماضي أعلن البنتاغون أنه سيتم نشر بطارية صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي و4 رادارات من نوع "سنتينل"، بالإضافة إلى 200 فرد من طواقم الصيانة، في السعودية لتعزيز قدراتها الدفاعية.

المصدر: RT

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