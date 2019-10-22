"الإدارة الكردية" شمال شرق سوريا: نناقش بنود اتفاق بوتين وأردوغان

ذكرت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التابعة للأكراد وغير المعترف بها دوليا، أنها على علم ببنود الاتفاق الروسي التركي وتجري مناقشات حوله.

وقال المتحدث الرسمي باسم العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، كمال عاكف، في تصريح لوكالة "هاوار" الكردية، مساء الثلاثاء: "بالنسبة للبنود والنتائج التي تم الإعلان عنها نتيجة اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي (فلاديمير بوتين) والتركي (رجب طيب أردوغان) في سوتشي مساء اليوم، مع انتهاء مهلة وقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا، تقوم إدارتنا بمتابعتها ومناقشتها وتقييمها".

وذكر المسؤول الكردي أن الإدارة الذاتية ستعلن عن موقفها من هذا الاتفاق في وقت قريب، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وتوصل بوتين وأردوغان، في وقت سابق من اليوم، خلال لقاء عقداه في مدينة سوتشي الروسية ويعتبر الثامن للرئيسين في العام الجاري، إلى مذكرة تفاهم لخفض التوتر شمال شرق سوريا في ظل العملية العسكرية التي تنفذها في المنطقة تركيا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وينص هذا الاتفاق على نشر عناصر من الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية في الأراضي المحاذية لمنطقة العملية التركية، اعتبارا من الساعة 12:00 ظهر 23 أكتوبر.

وتقضي مذكرة التفاهم بمنح "وحدات حماية الشعب" 150 ساعة للخروج الكامل من منطقة عمقها 30 كيلومترا على الحدود السورية التركية، لتبدأ بعد ذلك روسيا وتركيا تسيير دوريات مشتركة.

كما اتفق الرئيسان على إسهام روسيا في تطبيق اتفاق أضنة المبرم بين سوريا وتركيا عام 1998، ومواصلة البلدين العمل المشترك لمحاربة الإرهاب وإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وتم التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه قبل انقضاء مهلة 120 ساعة ينص عليها الاتفاق الأمريكي التركي، الذي تم إبرامه يوم 17 أكتوبر، لوقف الأعمال القتالية شمال شرق سوريا وانسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة.

المصدر: هاوار + وكالات