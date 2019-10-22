الخارجية الأمريكية: سمعنا تصريحات أردوغان حول السلاح النووي

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة على علم بتصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن طموح بلاده لامتلاك سلاح نووي، لكنها لم تبحث هذا الموضوع مع أنقرة بعد.

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وفي جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال نائب مساعد وزير الخارجية، ماتيو بالمر: "اطلعنا على تصريحات أردوغان حول السلاح النووي. أود أن أذكّر بأن تركيا من الدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة النووية، وهناك اتفاقات وقاية أبرمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية (مع عشرات الدول)".

وشدد الدبلوماسي على أن تركيا التزمت بعدم حيازة السلاح النووي، مضيفا أن الولايات المتحدة لم تبحث هذا الموضوع بعد مع شركائها الأتراك.

وأردف المسؤول في الخارجية الأمريكية: "لا علم لي بإجراء أي محادثات رفيعة المستوى حول هذا الأمر. من ناحية أخرى، لم نر أي نشاطات تجري في إطار هذه التصريحات".

وكانت وسائل إعلام نقلت عن أردوغان قوله، أثناء اجتماع مع أعضاء حزب العدالة والتنمية، مطلع سبتمبر الماضي: "إن بعض الدول تمتلك صواريخ ذات رؤوس نووية... لكنهم يقولون لنا إننا لا نستطيع امتلاكها. وليس بوسعي أن أقبل بذلك... لا توجد دولة متطورة في العالم لا تمتلكها".

المصدر: نوفوستي + الشرق الأوسط