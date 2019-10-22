الرئاسة التركية: اتفاقنا مع روسيا منفصل عن الصفقة مع الولايات المتحدة

أعلنت الرئاسة التركية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا وتركيا بشأن سوريا، منفصل عن الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة حول وقف إطلاق النار بشمال سوريا.

وكتب مسؤول الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن "اتفاق اليوم مع روسيا منفصل عن الصفقة التركية الأمريكية التي تطالب جميع إرهابيي "حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب بمغادرة المنطقة الآمنة".

Today’s agreement with Russia is independent of the Turkey-US deal, under which all PKK/YPG terrorists are required to leave the safe zone.



The terrorists have another 15 minutes... ⏰ — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 22 октября 2019 г.

وبشأن الاتفاق مع روسيا، كتب ألطون أنه "يمثل بداية عهد جديد في علاقاتنا الثنائية"، مشيرا إلى أن "سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية أمر رئيس بالنسبة لمستقبل مستقر للمنطقة".

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وكان الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، قد اتفقا على مذكرة تفاهم حول سوريا، تنص على الحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة بين تل أبيض ورأس العين، ودخول الشرطة العسكرية الروسية مع القوات السورية للمناطق المتاخمة لها مع انسحاب الوحدات الكردية.

المصدر: RT