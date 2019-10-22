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الرئاسة التركية: اتفاقنا مع روسيا منفصل عن الصفقة مع الولايات المتحدة

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الرئاسة التركية: اتفاقنا مع روسيا منفصل عن الصفقة مع الولايات المتحدة
Reuters POOL
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أعلنت الرئاسة التركية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا وتركيا بشأن سوريا، منفصل عن الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة حول وقف إطلاق النار بشمال سوريا.

وكتب مسؤول الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن "اتفاق اليوم مع روسيا منفصل عن الصفقة التركية الأمريكية التي تطالب جميع إرهابيي "حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب بمغادرة المنطقة الآمنة".

وبشأن الاتفاق مع روسيا، كتب ألطون أنه "يمثل بداية عهد جديد في علاقاتنا الثنائية"، مشيرا إلى أن "سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية أمر رئيس بالنسبة لمستقبل مستقر للمنطقة".

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المصدر: RT

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