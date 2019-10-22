أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تنفذ بالكامل وعودها لأنقرة بشأن سوريا، حسبما أوردت قناة NTV التلفزيونية التركية.

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ونقلت القناة عن أردوغان قوله: "الولايات المتحدة لم تنفذ وعودها بالكامل. سنقوم بخطوات مطلوبة. إذا قدمنا تنازلات، سنفتح الطريق أمام التنظيم الإرهابي".

وفي 9 أكتوبر، شن الجيش التركي عملية "نبع السلام" العسكرية ضد المقاتلين الأكراد السوريين، حلفاء واشنطن في حربها على "داعش"، في سعيها لإقامة "منطقة آمنة" على حدود تركيا شرق الفرات.

وتوصلت تركيا والولايات المتحدة، يوم الخميس 17 أكتوبر، إلى اتفاق بشأن تعليق عملية "نبع السلام"، وافقت أنقرة بموجبه على وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة لتمكين مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية من إخلاء المنطقة المذكورة.

واليوم الثلاثاء، قبل عدة ساعات من انتهاء مدة وقف إطلاق النار، توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أثناء محادثات أجرياها في مدينة سوتشي الروسية، لمذكرة تفاهم حول سوريا تقضي بنشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية شمال شرق سوريا وتطبيق اتفاق أضنة.

وفي تعليقه على المذكرة، اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العملية العسكرية التركية تقترب من انتهائها، مشيرا إلى أن كل شيء يتوقف الآن على سير انسحاب القوات الكردية من المنطقة.

المصدر: وكالات