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الرئيس الجزائري المؤقت يؤكد توفر مستلزمات الذهاب الى الانتخابات الرئاسية

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري المؤقت يؤكد توفر مستلزمات الذهاب الى الانتخابات الرئاسية
Reuters / RAMZI BOUDINA
الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح
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أكد الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، على توفر مستلزمات الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم.

وأوضح الرئيس في رسالة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة، أن "الجزائر اليوم أمام امتحان عسير، ولكن الحلول ممكنة بما توفر من مستلزمات الذهاب إلى انتخابات رئاسية يوم 12 ديسمبر، بعد أن تحقق الجزء الأكبر من مطالب الشعب التي عبر عنها في حراكه السلمي الحضاري".

وقال الرئيس الجزائري إنه يتعهد "بالتصدي الصارم لكل أشكال الإخلال بسريان المسار الانتخابي أو باختلاق الإرباك والتعطيل بنوايا وخلفيات مشبوهة لا تنطلي على فطنة ووعي الشعب".

ودعا ابن صالح الجزائريين للتوجه بقوة وكثافة إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، وبناء مؤسساته في دولة جديدة قادرة على كسب التحديات الراهنة داخليا وفي محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي.

وذكر في رسالته أنه لا مصلحة للشعب في إطالة عمر الأوضاع الحالية، مشددا على أن للإعلام الوطني بكل تفرعاته مساهمة قوية في التأثير على إنجاح المسار الانتخابي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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