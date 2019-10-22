قبيل مشاورات تشكيل حكومة جديدة.. أردوغان يلتقي رئيس "حركة النهضة" التونسية في اسطنبول (صورة)

التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برئيس "حركة النهضة" في تونس، راشد الغنوشي، على هامش منتدى "تي آر تي وورلد" الذي نظمته القناة التركية الرسمية، يومي 21 و22 أكتوبر في اسطنبول.

وجرى اللقاء، يوم الاثنين، في مركز اسطنبول للمؤتمرات، حيث يعقد المنتدى تحت شعار "أزمة العولمة: الفرص والمخاطر"، قبيل مشاورات تشكيل حكومة تونسية جديدة.

وشارك في المنتدى سياسيون ورجال أعمال وناشطون وصحفيون وشخصيات بارزة محلية وعالمية.

الرئيس أردوغان يستقبل رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي في مركز إسطنبول للمؤتمرات pic.twitter.com/8qe7TUnYTH — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) 21 октября 2019 г.

ويأتي لقاء الغنوشي بالرئيس التركي مع إعلان انطلاق المشاورات الرسمية حول تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وغداة انتهاء أعمال مجلس شورى "حركة النهضة".

وفي الأيام الماضية، أكد رئيس مجلس شورى "حركة النهضة"، عبد الكريم الهاروني، أن "المجلس ينظر في مقترح تولي راشد الغنوشي منصب رئيس الحكومة الجديدة".

وأضاف الهاروني، أنه وفي حال تنازل الغنوشي عن قبول المنصب، سيتولى اقتراح شخصية أخرى من داخل الحركة على أعضاء الشورى.

وشدد الهاروني على أن "حركة النهضة حريصة في إطار الدستور على التشاور والتعاون مع رئيس الجمهورية المنتخب، قيس سعيد، بخصوص تشكيل الحكومة، وعلى تفادي حصول أي أزمة بين رأسي السلطة التنفيذية، كما حصل في فترة الرئيس الراحل (الباجي قايد) السبسي" وفق تصريحه.

تجدر الإشارة إلى أن حزب "حركة النهضة" تحصل على 52 مقعدا، فيما فاز حزب "قلب تونس" الذي يترأسه نبيل القروي، بـ 38 مقعدا، وتحصل "التيار الديمقراطي" على 22 مقعدا، تلاه "ائتلاف الكرامة" بـ 21 مقعدا، ثم "الحزب الدستوري الحر" بـ 17 مقعدا.

المصدر: RT + وكالات