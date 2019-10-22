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الأسد يشرف على رمايات مدفعية في إدلب (فيديو)

أخبار العالم العربي

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نشرت الرئاسة السورية مقطع فيديو للرئيس السوري، بشار الأسد، خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، وحدات الجيش السوري في الخطوط الأمامية على مشارف مدينة أدلب.

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وظهر الأسد في مقطع الفيديو مع عدد من عناصر الجيش السوري، في مقدمتهم، العميد سهيل الحسن، قبل أن يقف في مواقع قريبة من المدفعية السورية المرابضة في المنطقة.

وأشرف الأسد على رمايات من المدفعية، واستمع إلى شرح ميداني من ضباط الموقع.

المصدر: RT

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