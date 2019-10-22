البرهان إلى سوتشي للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي للمشاركة في القمة الروسية-الإفريقية بعد دعوة تلقاها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وسيجري البرهان خلال الزيارة التي تستغرق يومين، مباحثات مع الرئيس بوتين تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.

وفي ختام زيارته لروسيا، سيتوجه البرهان إلى مدينة باكو باذربيجان، في زيارة رسمية تستغرق يومين للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز.

ويرافق رئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال هذه الزيارة، وزير الدفاع، جمال الدين عمر، ووزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، والأمين العام لرئاسة الجمهورية السودانية، محمد علي إبراهيم.

المصدر: RT