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الداخلية المصرية: القبض على 22 إرهابي استغلوا حادث مقتل محمود البنا لإثارة الرأي العام

أخبار العالم العربي

الداخلية المصرية: القبض على 22 إرهابي استغلوا حادث مقتل محمود البنا لإثارة الرأي العام
محمود البنا
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن إلقاء القبض على 22 شخصا من عناصر جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في مصر بعد "استغلالهم حادث مقتل الطالب محمود البنا فى إثارة الرأي العام".

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وقالت الداخلية المصرية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها "عثرت بحوزة المتهمين على ملصقات إثارية وأسلحة بيضاء و2 مسدسات صوت، لاستغلالها في قطع الطريق أمام المحكمة المعنية".

وكانت محكمة شبين الكوم، قد أجلت أولى جلسات محاكمة محمد راجح و3 آخرين، بعد اتهامهم بقتل الطالب محمود البنا نتيجة دفاعه عن فتاة في الشارع تم التحرش بها من قبل المتهمين، لجلسة 27 أكتوبر الجاري.

المصدر: RT

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