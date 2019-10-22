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الحكومة العراقية: القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا لن تبقى في العراق

أخبار العالم العربي

الحكومة العراقية: القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا لن تبقى في العراق
RT
القوات الأمريكية خلال انسحابها من نقطة عسكرية شمال سوريا
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أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية التي دخلت مؤخرا العراق من سوريا، لن تبقى فيه.

وذكر بيان للقيادة: "تناقلت بعض وسائل الأعلام والوكالات الخبرية تصريحات بخصوص انسحاب القوات الأمريكية من سوريا باتجاه العراق، وعليه تبين قيادة العمليات المشتركة أن جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت الموافقة على دخولها إقليم كوردستان العراق".

وأضاف أن "هذه القوات ستُنقل إلى خارج العراق، ولا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات داخل البلاد".

المصدر: RT

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