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مقتل 2 وإصابة 3 من قوات الأمن العراقية بهجوم لـ"داعش"

أخبار العالم العربي

مقتل 2 وإصابة 3 من قوات الأمن العراقية بهجوم لـ
Reuters
قوات الأمن العراقي - أرشيف
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قال الجيش العراقي إن تنظيم "داعش" هاجم نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس النفطية بمحافظة صلاح الدين، بشمال البلاد، أمس الاثنين، مما أدى لمقتل 2 وإصابة 3 من قوات الأمن.

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وأوضح الجيش في بيان له: "هجمت عناصر من عصابات داعش على نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس بمحافظة صلاح الدين، كما انفجرت عبوة ناسفة على عجلة تابعة للقوات الأمنية هناك، ما أدى إلى استشهاد منتسبين اثنين".

وجاء في البيان أن الإرهابيين أطلقوا النار أيضا على قوات الأمن، التي حاولت نقل الجثتين، مما أسفر عن إصابة 3 آخرين. وذكر أن قوة مشتركة من الجنود النظاميين وقوات الحشد الشعبي تتعقب المهاجمين.

وكانت حقول علاس النفطية الواقعة على بعد 35 كيلومترا جنوبي قضاء الحويجة، أحد المصادر الرئيسية للدخل للتنظيم، الذي أعلن الخلافة في أجزاء من العراق وسوريا عام 2014.

وأعلن العراق انتصاره على التنظيم المتشدد في أواخر عام 2017، بعد طرده من كل المناطق التي سيطر عليها داخل البلاد. وتحول التنظيم منذ ذلك الحين إلى أساليب الكر والفر بهدف زعزعة استقرار حكومة بغداد.

المصدر: رويترز

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