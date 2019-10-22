الحشد الشعبي: لم نوجه منتسبينا بعدم المشاركة في التظاهرات

نفت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، توجيهها بعدم مشاركة منتسبيها في التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وذكر بيان للهيئة أن "ما تم تداوله عن توجيه منتسبي الحشد بعدم المشاركة بالتظاهرات الشعبية، عار عن الصحة، كما أن الكتاب الذي تناقلته بعض الصفحات والمواقع مزور وغير حقيقي".

وأضافت أن "مثل هذه الفبركات لن يكون لها اثر وتأثير في الرأي العام، وهي محاولة يائسة لزج الحشد الشعبي في الصراع مع الشعب من قبل بعض وسائل إعلام معادية".

وشددت الهيئة على ضرورة أن "تتوخى وسائل الاعلام والمواقع الإخبارية الدقة والمسؤولية في نقل المواقف الرسمية من مصادرها"، مبينة إنها "تتمسك بحقها القانوني بملاحقة المزورين".

يذكر أن مواقع التواصل الإجتماعي في العراق، تناقلت وثيقة تُشير إلى وجود تعميم من الهيئة إلى منتسبي الحشد بعدم المشاركة في أية تظاهرات.

المصدر: RT