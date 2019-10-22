أعلنت جامعة "حمد بن خليفة" القطرية عن نجاحها في ابتكار برنامج إلكتروني لتقييم الأخبار، والمواد الإعلامية لأهم وسائل الإعلام العالمية، بهدف الحماية من الأخبار المزيفة والدعاية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن كبير علماء معهد قطر لأبحاث الكمبيوتر بجامعة "حمد بن خليفة"، بريسلاف ناكوف، أن البرنامج الإلكتروني، الذي أنشأته الجامعة، هدفه تحليل الأخبار في وسائل الإعلام العربية والإنجليزية، كما تم إجراء تجارب على وسائل إعلام ناطقة بلغات أخرى، مشيرا أن خوارزمية (الغوريتم) البرنامج لا ترتبط كثيرا بلغات محددة.

وأوضح أن البرنامج يعمل على تحليل المواد الإخبارية بالاعتماد على عدد من المواصفات، تأخذ بعين الاعتبار الكلمات المستخدمة وسياقاتها، وما إذا كان النص يعتمد أسلوبا عاطفيا، أو أسلوبا ذاتيا، وما إذا كان النص يحتوي على تناقض في محتواه، أو محاولات فرض رأي، ومدى ارتباط عنوان الخبر بالنص، وتحديد المواضيع التي تناقش في وسائل الإعلام وردة فعل المتابعين لها، وما إذا كانت تعتمد كمرجع يعتمده الناس لدعم مواقفهم.

وبحسب رأي العلماء الذين أنشؤوا هذا البرنامج فإن أهم وسيلة للتصدي للأخبار الزائفة والدعاية الإعلامية هي التعليم وتطوير التفكير النقدي لدى الناس.

المصدر: نوفوستي