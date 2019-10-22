وزير الدفاع الأمريكي والأمير خالد يبحثان التهديدات والقضايا الأمنية المشتركة

بحث وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، مع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، يوم الاثنين، التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء في الرياض استعراض العلاقات بين الجانبين وأوجه التعاون الإستراتيجي والعسكري القائم بين البلدين.

وسيطرت الملفات الأمنية على جلسة الجانبين حيث بحث الطرفان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك لدعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد أي تهديدات.

نائب وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الأمريكي ويستعرض معه العلاقات السعودية الأمريكية وأوجه التعاون الاستراتيجي والعسكري القائم بين البلدين#الإخباريةpic.twitter.com/EC2aekrmns — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 21 октября 2019 г.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، في وقت سابق من يوم الإثنين، لعقد لقاءات مع قادة سعوديين، لـ"مناقشة المخاوف الإقليمية المشتركة".

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، ريبيكا ريباريك، إن "وزير الدفاع مارك إسبر وصل إلى الرياض اليوم، لعقد لقاءات بين القيادات السعودية والأمريكية، لمناقشة المخاوف الإقليمية المشتركة".

المصدر: وكالات