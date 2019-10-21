أشادت رئاسة إقليم كردستان العراق بدور التحالف الدولي والجيش الأمريكي في حماية مواطني الإقليم.

وجاء في بيان لرئاسة الإقليم، نشر على الموقع الرسمي لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين: "كان لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية دور رئيس في حماية ومساعدة مواطني إقليم كوردستان، بدءا بفرض منطقة حظر الطيران في العام 1991 فإسقاط النظام البعثي في 2003، وهزيمة تنظيم (داعش) الإرهابي في السنوات الأخيرة".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة "قدمت في هذا السبيل التضحيات ودافعت عن إقليم كوردستان جنبا إلى جنب قوات بيشمركة كوردستان".

وتابع: "لذا لا ينبغي أن ننسى دور وكفاح التحالف، وخاصة الجيش الأمريكي، ونخلط بينهما وبين قرار سياسي غير مرغوب"، مضيفا أن "إقليم كوردستان يكرر شكره وتقديره لقوات التحالف والجيش الأمريكي، ويقيم عاليا كفاحهم وتضحياتهم".

المصدر: RT