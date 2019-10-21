أكدت الكاتبة الصحفية المصرية المشهورة، فريدة الشوباشي، أن روسيا منذ عهد الاتحاد السوفيتي مساندة للحق العربي والحق المصري بصفة خاصة، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

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وأشارت الشوباشي في تصريحات خاصة لـ RT، تعليقا على كلمة وزير الخارجية المصري حول إمكانية تدخل روسيا في ملف أزمة "سد النهضة"، إلى أنها متفائلة للغاية بتدخل روسيا في الأزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرة إلى أن أديس أبابا ستحترم كلمة روسيا.

ونوهت الشوباشي إلى أن "روسيا دولة تدعو للبناء ولا تدعو للهدم عكس دول أخرى لا أريد الحديث عنها"، مشيرة إلى أنها على اقتناع تام بأن موسكو لن ترضى بأن تبني إثيوبيا "سد النهضة" ويتضرر ملايين الأشخاص بسبب هذا السد.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن روسيا التي تدعو دوما إلى الامتثال لمبادئ القانون الدولي، ويمكنها أن تساعد في حل النزاع بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد النهضة الإثيوبي.

ناصر حاتم

المصدر: RT