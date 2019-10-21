 
مباشر

هل تستحضر العلاقات المصرية الروسية روح "المساعدة السوفيتية" في أزمة سد النهضة؟

أخبار العالم العربي

هل تستحضر العلاقات المصرية الروسية روح
Reuters
سد النهضة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mkl0

أكدت الكاتبة الصحفية المصرية المشهورة، فريدة الشوباشي، أن روسيا منذ عهد الاتحاد السوفيتي مساندة للحق العربي والحق المصري بصفة خاصة، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

إقرأ المزيد
مصر حول دور موسكو في حل أزمة سد النهضة: روسيا دولة قوية تدافع دائما عن احترام مبادئ القانون الدولي
مصر حول دور موسكو في حل أزمة سد النهضة: روسيا دولة قوية تدافع دائما عن احترام مبادئ القانون الدولي

وأشارت الشوباشي في تصريحات خاصة لـ RT، تعليقا على كلمة وزير الخارجية المصري حول إمكانية تدخل روسيا في ملف أزمة "سد النهضة"، إلى أنها متفائلة للغاية بتدخل روسيا في الأزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرة إلى أن أديس أبابا ستحترم كلمة روسيا.

ونوهت الشوباشي إلى أن "روسيا دولة تدعو للبناء ولا تدعو للهدم عكس دول أخرى لا أريد الحديث عنها"، مشيرة إلى أنها على اقتناع تام بأن موسكو لن ترضى بأن تبني إثيوبيا "سد النهضة" ويتضرر ملايين الأشخاص بسبب هذا السد.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن روسيا التي تدعو دوما إلى الامتثال لمبادئ القانون الدولي، ويمكنها أن تساعد في حل النزاع بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد النهضة الإثيوبي.

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زعماء أبرز التيارات السياسية الحاكمة في لبنان