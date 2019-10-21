أكد الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن، عامر السرطاوي، أن الشرطة ضبطت شخص من جنسية أجنبية يتجول عاريا في منطقة الجامعة الأردنية غرب العاصمة.

وأضاف أنه تم اقتياد هذا الشخص إلى مركز الأمن وتمت مباشرة التحقيق معه.

وتداول ناشطون في الأردن مقطع فيديو يظهر شخصا عاريا يتجول في شوارع العاصمة عمان.

ووفقا لناشطين يبدو أن الشخص أجنبيا وفي حالة سكر شديد، حيث كان يردد أغنية باللغة الإنجليزية بصوت عال وشكل هستيري.

المصدر: وسائل إعلام أردنية