مصر.. توزيع أكثر من مليون "واق ذكري" لخفض الزيادة السكانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن استفادة 20 مليونا و828 ألفا و895 سيدة من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، في إطار استراتيجية خفض الزيادة السكانية.

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وأوضحت الوزارة، أنه من ضمن المنتفعات 2 مليون و819 ألفا و176 سيدة حصلن على الخدمة لأول مرة، و17 مليونا و735 ألفا و246 ممن سبق أن زرن مرافق تقديم الخدمات، لافتة إلى أن عدد الحاصلات على وسيلة تنظيم أسرة في الفترة ذاتها بلغ 20 مليونا و554 ألفا و422 منتفعة، بنسبة زيادة بلغت 17% مقارنة بالعام المالي السابق.

من جانبها، قالت رئيسة قطاع السكان وتنظيم الأسرة سحر السنباطي، إنه تم صرف ما يقرب من 23 مليون وسيلة تنظيم أسرة مختلفة، تضمنت 142 ألفا و165 كبسولة تحت الجلد، و855 ألفا و239 لولبا، و15 مليونا و118 ألفا و598 حبة أحادية ومركبة، و5 ملايين و805 آلاف و96 حقنة أحادية ومركبة، ومليون و506 آلاف و395 واقيا ذكريا.

وأضافت السنباطي أنه يتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال 5 آلاف و925 عيادة ثابتة ومتنقلة لتغطية جميع المناطق العشوائية والنائية والمحرومة من الخدمة على مستوى الجمهورية، مع التركيز على محافظات الصعيد.

المصدر: المصري اليوم