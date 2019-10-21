أكد قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد، أن القوات المصرية لديها 4 وحدات تأمين حركة الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب، باعتباره المدخل الجنوبي لقناة السويس.

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وأشار في حوار مع جريدة "المصري اليوم" إلى أن "القوات المصرية تقوم بواجباتها في ظروف صعبة للغاية في ظل تهديدات وتحديات عديدة، وأمنت تلك الوحدات أكثر من 45 مليون طن من البترول الخام، وحراسة أكثر من 450 سفينة، واعتراض أكثر من 2000 سفينة، وتجاوزت ساعات الإبحار لتلك الوحدات 70 ألف ساعة خلال الـ4 سنوات الماضية".

ونوه بأن الوحدات البحرية في قاعدة برنيس البحرية قامت بإحباط أكبر عملية تهريب للمخدرات مطلع العام الجاري، بكمية 2 طن من الهيروين و99 كيلوغراما من مادة الأيس.

المصدر: المصري اليوم