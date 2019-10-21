الجمارك السودانية تضبط عملية تهريب ذهب داخل علبة دواء وحذاء امرأة (صورة)

أحبطت جمارك مطار الخرطوم محاولة تهريب سبيكتي ذهب كانتا بحوزة إحدى السيدات، تم ضبط إحداها داخل الحذاء والأخرى داخل علبة دواء، بالإضافة إلى مبلغ من المال.

وقال عميد الشرطة، طارق عبد الحميد، مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم في تصريح صحفي إن "قوات جمارك المطار تقف بالمرصاد لكل المحاولات التهريبية البائسة".

وتابع عبد الحميد، أن أجهزة الأشعة السينية أطلقت صافرة إنذار عند مرور إحدى السيدات ليتم تفتيشها من قبل العنصر النسائي الجمركي تفتيشا شخصيا دقيقا فوجد بحوزتها سبيكة ذهب مخبأة داخل أرضية الحذاء وسبيكة ثانية مخباة داخل علبة دواء، ليتم تحرير إعلان حجز بالمعروضات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي ذات السياق؛ أضاف مدير إدارة جمارك المطار أن وردية المغادرة تمكنت من ضبط مبلغ (348500) ريال سعودي.

وكشف العقيد شرطة حقوقي عبد الرحمن بدوي عبيد مدير فرع الصالات بإدارة جمارك المطار عن ضرورة إفصاح الركاب المغادرين البلاد عما يحملونه من عملات أو ذهب، مع الالتزام بالمبالغ النقدية المسموح بإخراجها حاليا وهي مبلغ (3000 دولار) أو ما يعادلها، وبالنسبة للذهب المسموح به للنساء فهو (150) غراما من ذهب الزينة، موضحا أن عدم الإفصاح أو الإفصاح الخطأ عن العملات والذهب يعرض المسافر إلى المساءلة القانونية.

الدولار: 3.75 ريال سعودي

المصدر: وكالات