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الحكومة العراقية: القوات الأميركية التي دخلت من سوريا كانت بالتنسيق معنا

أخبار العالم العربي

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أكد مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أن القوات الأميركية التي دخلت إلى العراق من سوريا بإتجاه إقليم كردستان العراق، كانت بالتنسيق مع الحكومة.

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وقال المصدر لـRT إن "عبد المهدي أنهى قبل قليل إجتماعاً مع السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر وتطرقا لهذا الملف"، مشيراً إلى "عدم السماح لأي قوة أميركية بالدخول إلى العراق دون موافقة، لكن هذه القوات كانت بالتنسيق والموافقة".

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وكالة "رويترز" بأن قوات أمريكية دخلت إلى العراق قادمة من سوريا، عبر معبر سحيلة الواقع في محافظة دهوك بشمال العراق.

المصدر: RT

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