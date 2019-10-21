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المخابرات الأردنية تحبط مخططات إرهابية لخلية "داعشية"

أخبار العالم العربي

المخابرات الأردنية تحبط مخططات إرهابية لخلية
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كشفت دائرة المخابرات العامة الأردنية عن مخططات إرهابية لخلية من خمسة أشخاص مؤيدين لتنظيم "داعش" كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية في الساحة الأردنية، قبضت عليهم في تموز الماضي.

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وبحسب صحيفة الرأي الأردنية، فقد "أحبطت دائرة المخابرات أخيرا مخططات إرهابية لخلية من خمسة أشخاص مؤيدين لعصابة داعش الإرهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية نصرة لعصابة داعش، وقبضت على أفراد الخلية في تموز الماضي"​​​.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهداف التي كانت تنوي الخلية استهدافها، كما وردت في لائحة الاتهام التي حصلت عليها الصحيفة من محكمة أمن الدولة، هي: "الحراسات الأمنية المتواجدة أمام منزل أحد رؤساء الوزراء السابقين والاستيلاء على أسلحتهم، ودوريات الأمن العام المتواجدة بشكل ثابت على طريق (السلط - السرو)، وخطف أحد رجال المخابرات وقتله بمنطقة مهجورة وحرق جثته".

وبعد التحريات وعمليات البحث ألقت الشرطة القبض على أفراد الخلية في 1 يوليو الماضي.

وبدأت محكمة أمن الدولة أمس الأحد بمحاكمة أفراد الخلية حيث عقدت جلسة افتتاحية، إذ نفى المتهمون ما أسندت إليهم نيابة أمن الدولة من تُهم، وأجابوا أنهم غير مذنبين.

المصدر: الرأي الأردنية 

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