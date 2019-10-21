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قوات أمريكية تدخل العراق عبر معبر سحيلة في محافظة دهوك

أخبار العالم العربي

قوات أمريكية تدخل العراق عبر معبر سحيلة في محافظة دهوك
Reuters
آليات عسكرية أمريكية في سوريا - أرشيف
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أفادت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين، بأن قوات أمريكية دخلت إلى العراق قادمة من سوريا، عبر معبر سحيلة الواقع في محافظة دهوك بشمال العراق.

وقالت الوكالة إن مركبات مصفحة تحمل قوات دخلت إلى العراق في إطار الانسحاب الأمريكي من سوريا، مشيرة إلى أن أكثر من 100 مركبة عبرت الحدود السورية - العراقية.

ونقلت "رويترز" عن مصدر أمني عراقي أن القوات الأمريكية عبرت الحدود إلى إقليم كردستان العراق.

المصدر: رويترز

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