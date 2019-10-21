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سيناتور جمهوري بارز يتحدث عن "حلول تاريخية" في شمال شرقي سوريا

أخبار العالم العربي

سيناتور جمهوري بارز يتحدث عن
Reuters
القوات الأمريكية تغادر شمال سوريا
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أعرب السيناتور الجمهوري، لينزي غراهام، المعروف بانتقاده قرار الرئيس ترامب سحب القوات الأمريكية من منطقة شرق سوريا، عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى "حلول تاريخية" للمشكلة هناك.

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وقال غراهام في مقابلة مع تلفزيون "فوكس نيوز" أمس الأحد، إن محادثة أجراها مع ترامب في نهاية الأسبوع عززت تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل تاريخي يضمن أمن تركيا وأمن الأكراد واحتواء مقاتلي "داعش".

وأضاف: "يزداد تفاؤلي بأننا نستطيع التوصل إلى بعض الحلول التاريخية التي استعصت علينا لسنوات، إذا لعبنا أوراقنا على الوجه الصحيح".

وأوضح غراهام أن ترامب مستعد لاستخدام القوات الجوية الأمريكية، مشيرا إلى أن استخدام هذه القوات يمكن أن يساعد في ضمان ألا يخرج مقاتلو تنظيم داعش في المنطقة من مخابئهم.

وأعلنت الولايات المتحدة، التي تقود في سوريا والعراق التحالف الدولي ضد "داعش"، بدء سحب قواتها من شمال شرقي سوريا يوم 9 أكتوبر، تزامنا مع إطلاق تركيا عملية "نبع السلام" العسكرية في هذه المنطقة ضد المسلحين الأكراد.

المصدر: رويترز

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