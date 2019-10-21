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أنقرة تكشف عن مساع لتحريف حقائق الاتفاق التركي الأمريكي حول "نبع السلام"

أخبار العالم العربي

أنقرة تكشف عن مساع لتحريف حقائق الاتفاق التركي الأمريكي حول
Reuters
فصائل سورية مسلحة موالية لأنقرة- عملية "نبع السلام"
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قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن هناك مساع لتحريف الحقائق بشأن الاتفاق الأخير بين أنقرة وواشنطن، حول عملية "نبع السلام".

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وأضاف في تغريدة: "باختصار، تركيا علقت عملية نبع السلام، لمدة 120 ساعة، في المقابل الولايات المتحدة ملزمة بتسهيل انسحاب تنظيم (ي ب ك) وجمع الأسلحة الثقيلة التي بحوزته.. فالوقت يمضي".

وتوصلت كل من أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية التركية، يقضي بأن تكون "المنطقة الآمنة" في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب المقاتلين الأكراد منها.

يذكر أن الجيش التركي شن في الـ9 من الشهر الجاري هجوما في شمال شرق سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من أمريكا، والتي تعتبرها أنقرة "تنظيما إرهابيا"، وذلك ضمن جهود تركيا الرامية إلى إقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا بمحاذات الحدود التركية وبعمق 32 كم.

المصدر: الأناضول 

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