الإمارات تشكل "غرفة عمليات" لتسهيل مغادرة رعاياها من لبنان
نوهت السفارة الإماراتية في بيروت بأنه ومنذ بداية الاحتجاجات تم تفعيل غرفة العمليات بالسفارة، ويديرها أعضاء البعثة ومرتبطة بإدارة العمليات بوزارة الخارجية بهدف تسهيل مغادرة رعاياها.
وأشارت السفارة عبر سلسلة من التغريدات نشرتها على حسابها في "تويتر"، إلى أن الخطة الموضوعة قد تم تفعيلها بالتعاون مع الأجهزة المعنية في لبنان، الذين قدموا كل التسهيلات اللازمة، وأوضحت بأن الجهود ما تزال مستمرة لتسهيل مغادرة الإماراتيين.
سفير #الإمارات في #لبنان:— UAE Embassy - Beirut (@UAEEmbBeirut) 20 октября 2019 г.
منذ بداية المظاهرات، تم تفعيل غرفة العمليات بالسفارة، ويديرها أعضاء البعثة بالتناوب، ومرتبطة بإدارة العمليات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بهدف تسهيل مغادرة رعايا الدولة، بخطة معدة مسبقاً للتعامل مع الحالات الطارئة
يتبع... pic.twitter.com/mE899JKhQv
سفير #الامارات في #لبنان:— UAE Embassy - Beirut (@UAEEmbBeirut) 20 октября 2019 г.
والخطة الموضوعة تم تفعيلها بالتعاون مع الأجهزة المعنية اللبنانية الذين قدموا كل التسهيلات اللازمة ومستمرون بأداء واجبنا الوطني. "شكراً للقيادة الاماراتية" pic.twitter.com/3AoMFsVmNZ
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد حذرت مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر.
ويشهد لبنان لليوم الخامس على التوالي مظاهرات شعبية حاشدة تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والسياسات الحكومية التقشفية.
المصدر: وكالات