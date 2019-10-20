سوريا.. وزارة السياحة تنفي السماح للمكاتب بممارسة نشاط العمرة

نفى وزير السياحة السوري، رامي مارتيني، وجود أي مستجد حول موضوع السماح للمكاتب السياحية بالبدء بممارسة نشاط العمرة.

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وشدد مارتيني على أن أي مكتب يعمل في هذا المجال ستتم معاقبته، وفي حال تكرار المخالفة سيتم إغلاقه، حيث أن "ممارسة هذا النشاط في سوريا ممنوعة في الوقت الحالي، وفي حال استجد أي شيء سيتم منح الموافقة على العمل لجميع المكاتب دون استثناء، ولن يتم السماح لمكاتب بالعمل دون غيرها".

وأوضح الوزير أن أي إعلان بشأن العمرة يتم ضبطه على "واتس آب" أو "فيسبوك" سيتم اعتباره إعلانا مضللا يعاقب عليه صاحبه، وفي حال تكرار المخالفة، سيتم إغلاق المكاتب التي تصدر هذه الإعلانات.

وأضاف أن موضوع العمرة عندما يعالج يعود بالشق السياحي لوزارة السياحة وبالشق التنظيمي والديني والإرشادي لوزارة الأوقاف حصرا.

وجاءت تصريحات الوزير بعد أن أعلنت مكاتب سياحية سورية في وقت سابق عن عمرة تبدأ بـ 485 دولارا أمريكيا وتصل إلى 925 دولارا، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة ازدحاما بالإعلانات في هذا الصدد.

المصدر: "الوطن"