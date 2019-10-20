قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده "لا تشعر بالحاجة لأخذ إذن من أحد عندما يتعلق الأمر بالوطن واستقرار شعبنا".

وأضاف أردوغان أن "المنطقة الآمنة التي حددتها تركيا ستكون من جرابلس إلى حدود العراق بطول 444 كيلومترا وبعمق 32 كيلومترا".

وشدد على أن اتفاق وقف إطلاق النار "كان مع واشنطن وليس مع الإرهابيين، ونتمنى من الأمريكيين الالتزام بوعودهم تجاهنا هذه المرة".

وتوعد الرئيس التركي "باستئناف عملية نبع السلام فور انتهاء مهلة الـ120 ساعة في حال عدم تنفيذ البنود الـ13 التي تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة".

وأكد أردوغان أنه "في غضون 9 أيام من عملية نبع السلام حيّدنا 765 إرهابيا، وطردنا آخرين من مساحة تصل إلى ألف و500 كيلومتر مربع".

المصدر: وكالات