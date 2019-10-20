ذكر عضو البرلمان الإيراني، علي أكبر تركي، أن الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من أرصدة إيران المحتجزة لديها، مشددا على أن العلاقات بين البلدين تحسنت كثيرا في الفترة الأخيرة.

ونقلت وكالة "خانة ملت" التابعة للبرلمان الإيراني عن تركي أن "الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من الأرصدة الإيرانية التي كانت محتجزة لديها".

وأضاف أن "العلاقات بين إيران والإمارات في مجال العملة الأجنبية تحسنت كثيرا في الفترة الأخيرة بعد ابتعاد الإمارات عن المحور الأميركي السعودي"، لافتا إلى أن الإمارات سمحت للمصارف الإيرانية بالعمل من جديد على أراضيها، في إشارة إلى دبي، و"بدأت بتسهيل أعمالها".

كما أشار تركي الى أن الإمارات تعتبر نفسها سويسرا الشرق الأوسط، غير أن التجارة والمصرفية والطاقة وقطاع الطيران بهذا البلد مجالات ترتبط بالأمن، وبدورها "أدركت أن الغربيين والسعوديين ليس بإمكانهم توفير الأمن لها".

وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات اقتصادية موجعة على إيران بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 8 مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وتشمل هذه الإجراءات حظر التعامل بالدولار الأمريكي، ومنع التحويلات البنكية بالعملة الأمريكية.

الإعلان عن إفراج الإمارات عن أرصدة إيرانية يأتي على خلفية حلحلة معينة للتوتر بين الطرفين، وسبق أن صرح محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، بأن الإمارات "كانت سباقة" في العلاقات مع إيران وبادرت إلى تسوية القضايا السياسية معها.

إلى ذلك، وفي 30 يوليو الماضي، أكد قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد قاسم رضائي، وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي، العميد محمد علي مصلح الأحبابي، خلال لقائهما في طهران، ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما وتأمين الخليج.

المصدر: وكالات