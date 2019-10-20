"سانا" تنشر صورا من داخل القاعدة العسكرية الأمريكية في منبج شمال سوريا

نشرت وكالة "سانا" السورية الرسمية، اليوم الأحد، مجموعة صور قالت إنها تظهر القاعدة العسكرية الأمريكية في منبج شمال محافظة حلب بعد إخلائها من قبل قوات الولايات المتحدة.

وأوضحت الوكالة أن القاعدة واقعة في منطقة السعيدية جنوب غرب منبج، وانسحبت منها القوات الأمريكية يوم 14 أكتوبر على خلفية العملية العسكرية التركية ضد المسلحين الأكراد شمال شرق سوريا.

وذكرت "سانا" أن وحدات من الجيش السوري دخلت إلى منبج في ذات اليوم لاستعادة المدينة التي كانت تخضع لسيطرة المقالتين الأكراد من "قوات سوريا الديمقراطية"، المتحالفة مع الولايات المتحدة في إطار الحرب على "داعش".

وفي 15 أكتوبر، أكد البنتاغون انسحاب قواته من تلك الأراضي، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الشرطة العسكرية التابعة لها بدأت تنفيذ دوريات في منطقة المدينة، موضحة أن الجيش السوري بات يسيطر على 1030 كيلومترا مربعا فيها.

sana.sy

sana.sy

sana.sy

sana.sy

sana.sy

sana.sy

sana.sy

sana.sy

sana.sy

المصدر: سانا + وكالات