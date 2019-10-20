الدفاع التركية: انسحاب المسلحين الأكراد من شمال شرق سوريا يجري دون أي عرقلة

صرحت وزارة الدفاع التركية بأن انسحاب عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية من شمال شرق سوريا يجري دون أي عرقلة، مؤكدة دخول قافلة كبيرة إلى رأس العين لإخراجهم من المدينة.

وأشارت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إلى أنها "تتابع عن كثب انسحاب إرهابيي حزب العمال الكردستاني \ وحدات حماية الشعب من المنطقة في غضون 120 ساعة بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تركيا والولايات المتحدة في 17 أكتوبر 2019".

وأكدت الوزارة في هذا السياق أنه "لا وجود لأي عراقيل للانسحاب"، مشددة على أن "عمليات الخروج والإخلاء من المنطقة تجري بتنسيق وثيق مع الزملاء الأمريكيين"، وأكد البيان أن قافلة من 55 سيارة دخلت اليوم إلى مدينة رأس العين لإخراج المسلحين الأكراد.

While the withdrawal of PKK/YPG terrorists from the region in 120 hours is being closely monitored, there is no attempt to prevent them from leaving, and the activities of evacuation from the region are firmly coordinated with the US counterparts.https://t.co/mug5BwSH92pic.twitter.com/Smp7DS5Lej — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 20 октября 2019 г.

وفي غضون ذلك، اتهمت وزارة الدفاع التركية "وحدات حماية الشعب" الكردية بخرق نظام وقف إطلاق النار 22 مرة منذ إعلانه، الساعة 22:00 يوم 17 أكتوبر.

وذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية، في وقت سابق من الأحد، أن الجيش التركي والمقاتلين المتحالفين معه من المعارضة السورية المسلحة سيطروا على مدينة رأس العين بعد انسحاب المقاتلين الأكراد منها.

وفي 17 أكتوبر، توصلت تركيا والولايات المتحدة، المتحالفة مع المقاتلين الأكراد في الحرب على "داعش"، عقب محادثات بين نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى اتفاق حول نظام وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا، ينص على تعليق كل الأعمال القتالية، ومنح 120 ساعة لـ "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية، للانسحاب من منطقة بعمق نحو 30 كيلومترا نحو الجنوب.

المصدر: RT