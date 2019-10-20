قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن عددا من الخبراء الذين عملوا في الاستخبارات العسكرية يطورون حاليا برمجيات "سايبر" هجومية لصالح جهات عربية.

ويشير تقرير للصحيفة المذكورة إلى تحقيق سابق نشرته صحيفة "The Marker"، خص بالذكر شركة "Dark Matter" المرتبطة بأجهزة الأمن في الإمارات.

www.darkmatter.ae/

وأفادت مصادر مطلعة في جهاز السايبر الإسرائيلي، بأن وحدات الجيش التابعة لـ "8200" والوحدة التكنولوجية في جهاز الاستخبارات، عملت على تطوير برمجيات لشركات أجنبية وأخرى تملكها جهات عربية.

وقالت إنه من بين هذه الوحدات أشخاص قاموا بالاستفسار مسبقا عن كيفية التعامل مع هذه القضايا بالنسبة للقانون الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أن رجال أعمال إسرائيليين، من بينهم أشخاص عملوا بمناصب رفيعة في جهاز الاستخبارات، ينشئون شركات خارج إسرائيل بعيدا عن شروط وزارة الدفاع "الصعبة" وبرواتب عالية، ويقومون بتشغيل المختصين في السايبر الإسرائيلي.

واعتبر التحقيق أن هذا الأمر يضر بالاستخبارات بتسريب معلومات وخبرة إلى جهات أجنبية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية