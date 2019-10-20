 
مباشر

طائرة ركاب حديثة تنضم لإسطول مصر للطيران (فيديو)

أخبار العالم العربي

طائرة ركاب حديثة تنضم لإسطول مصر للطيران (فيديو)
مصرللطيران تتسلم ثالث طائراتها من طراز 300-A220
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mkb7

تسلمت شركة مصر للطيران طائرتها الجديدة من طراز A220-300، وذلك بمصنع شركة إيرباص بمونتريال في كندا، وهي الطائرة الثالثة من ضمن صفقة مصرللطيران لضم 12 طائرة من ذات الطراز لأسطولها.

واحتفل مطار أوستند الدولي في بلجيكا باستقبال طائرة مصر للطيران بتقليد رش المياه، وذلك خلال توقف الطائرة لتزويدها بالوقود، لكونها أول طائرة إيرباص من طراز A220 تهبط به، ثم استأنفت الطائرة رحلتها إلى مطار القاهرة الدولي.

ويعد هذا الطراز من بين الطائرات الأكثر تطورا وابتكارا على مستوى العالم في فئة الطائرات ذات الممر الواحد، بما يتضمنه من مقصورة مميزة ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة، بالإضافة إلى النوافذ الكبيرة التي توفر المزيد من الضوء الطبيعي والاستمتاع بالسماء.

ومن المتوقع أن تصل الطائرة الرابعة من هذه الصفقة أيضا إلى مصر خلال الشهر الجاري، على أن تصل باقي الطائرات تباعا حتى عام 2020.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حينما رمت فرنسا بالجزائريين إلى نهر في باريس حتى طفت جثتهم على سطحه