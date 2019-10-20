طائرة ركاب حديثة تنضم لإسطول مصر للطيران (فيديو)

تسلمت شركة مصر للطيران طائرتها الجديدة من طراز A220-300، وذلك بمصنع شركة إيرباص بمونتريال في كندا، وهي الطائرة الثالثة من ضمن صفقة مصرللطيران لضم 12 طائرة من ذات الطراز لأسطولها.

واحتفل مطار أوستند الدولي في بلجيكا باستقبال طائرة مصر للطيران بتقليد رش المياه، وذلك خلال توقف الطائرة لتزويدها بالوقود، لكونها أول طائرة إيرباص من طراز A220 تهبط به، ثم استأنفت الطائرة رحلتها إلى مطار القاهرة الدولي.

ويعد هذا الطراز من بين الطائرات الأكثر تطورا وابتكارا على مستوى العالم في فئة الطائرات ذات الممر الواحد، بما يتضمنه من مقصورة مميزة ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة، بالإضافة إلى النوافذ الكبيرة التي توفر المزيد من الضوء الطبيعي والاستمتاع بالسماء.

ومن المتوقع أن تصل الطائرة الرابعة من هذه الصفقة أيضا إلى مصر خلال الشهر الجاري، على أن تصل باقي الطائرات تباعا حتى عام 2020.

المصدر: RT