إصابة جندي إسرائيلي جراء اشتباكات عنيفة مع مستوطنين في الضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة أحد جنوده بجروح خفيفة جراء اشتباكات اندلعت الليلة الماضية بين قوات الأمن ومستوطنين يهود شمال الضفة الغربية.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره، اليوم الأحد، أن نحو 30 مستوطنا شاركوا في أعمال الشغب التي احتدمت قرب مستوطنة يتسهار، مشيرا إلى أن هؤلاء رشقوا الجنود بالحجارة ومزقوا إطارات مركبات عسكرية، فيما استخدم العسكريون وسائل تفرقة حشود وإطلاق النار في الهواء.

ويسود التوتر المستوطنة الواقعة في شمال الضفة منذ أيام على خلفية اعتقال قوات الأمن مستوطنا مراهقا مرتين منذ الأربعاء الماضي، أول مرة للاشتباه بتورطه في مشادة مع فلسطينيين تدخل الجيش لتسويتها وجرى الإفراج عنه، وثاني مرة اعتقل بتهمة تهديد قائد كتيبة في لواء المشاة "جولاني" تعرضت سيارته لاعتداء أثناء زيارته إلى المستوطنة الجمعة الماضي.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل