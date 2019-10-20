ألعاب أطفال داخل مسجد سعودي تثير ضجة.. والسلطات تتدخل

أثار مقطع فيديو، متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ألعاب أطفال داخل أحد مساجد الرياض، جدلا واسعا بين النشطاء، دفع السلطات السعودية للتحرك "على الفور".

وشكلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لجنة فورية للتحقيق مع الإمام والمؤذن في ذلك المسجد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد العزيز بن سعود العسكر، أن "الوزارة شددت في تعاميمها على احترام خصوصية المساجد، وأن تكون مكانا للعبادة والطمأنينة والخشوع، وأن ما تم تداوله ينافي الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها الوزارة"، مبينا أن "من يخالف التعليمات سيكون عرضة للمساءلة والتحقيق والعقوبة".

شاهد بالفيديو..

ألعاب أطفال داخل أحد المساجد، و الشؤون الإسلامية تشكّل لجنةً فورية للتحقيق في ذلك مع الإمام و المؤذن

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⁦pic.twitter.com/r2jOMcVLAx⁩ — مجتمعنا (@KSASociety) October 19, 2019

وأفاد العسكر بأن المقطع المتداول صور في الدور الثاني لأحد الجوامع في جنوب مدينة الرياض، وأن الألعاب وضعت لأجل حفل تكريم لطلاب حلقات تحفيظ القرآن.

ولفت إلى أن ذلك "يعد مخالفة صريحة لنظام الوزارة وتعليماتها، إذ أن فرع الوزارة لم يصرح بإقامة أي محفل في الجامع، وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية كافة في حق الإمام والمؤذن".

شكلّت وزارة #الشؤون_الإسلامية لجنة فورية على خلفية الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود ألعاب أطفال في أحد الجوامع في جنوب مدينة الرياض للتحقيق مع الإمام والمؤذن. pic.twitter.com/8ZLKMlIjHE — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) October 19, 2019

المصدر: RT