 
مباشر

ألعاب أطفال داخل مسجد سعودي تثير ضجة.. والسلطات تتدخل

أخبار العالم العربي

ألعاب أطفال داخل مسجد سعودي تثير ضجة.. والسلطات تتدخل
ألعاب أطفال داخل مسجد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mkau

أثار مقطع فيديو، متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ألعاب أطفال داخل أحد مساجد الرياض، جدلا واسعا بين النشطاء، دفع السلطات السعودية للتحرك "على الفور".

وشكلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لجنة فورية للتحقيق مع الإمام والمؤذن في ذلك المسجد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد العزيز بن سعود العسكر، أن "الوزارة شددت في تعاميمها على احترام خصوصية المساجد، وأن تكون مكانا للعبادة والطمأنينة والخشوع، وأن ما تم تداوله ينافي الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها الوزارة"، مبينا أن "من يخالف التعليمات سيكون عرضة للمساءلة والتحقيق والعقوبة".

وأفاد العسكر بأن المقطع المتداول صور في الدور الثاني لأحد الجوامع في جنوب مدينة الرياض، وأن الألعاب وضعت لأجل حفل تكريم لطلاب حلقات تحفيظ القرآن.

ولفت إلى أن ذلك "يعد مخالفة صريحة لنظام الوزارة وتعليماتها، إذ أن فرع الوزارة لم يصرح بإقامة أي محفل في الجامع، وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية كافة في حق الإمام والمؤذن".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حينما رمت فرنسا بالجزائريين إلى نهر في باريس حتى طفت جثتهم على سطحه