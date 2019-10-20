السيسي يحضر اختبارات الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية (صور)
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أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد زيارة للكلية الحربية وحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، بحسب المتحدث الرئاسي بسام راضي.
وكان الرئيس السيسي قد حضر صباح الخميس الماضي حفل تخرج الدفعة الأولى طب، بكلية الطب بالقوات المسلحة (دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي).
المصدر: RT
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