سفير تركيا في تونس ينفي أن تكون بلاده نقلت إرهابيين من سوريا إلى ليبيا

نفى سفير تركيا الجديد لدى تونس، علي أونانير، أن تكون بلاده قد نقلت مقاتلين من "داعش" من سوريا إلى ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي في 2011.

وقال الدبلوماسي التركي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، ردا على سؤال في هذا الشأن: "هذا هو الاتهام الأكثر سخافة الذي يحاول البعض تعميمه كدعاية كاذبة"، مؤكدا أن تركيا توجد في "الخط الأمامي لمكافحة داعش".

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وأضاف أن هناك تعاونا مثاليا بين أجهزة الاستخبارات والأمن التركية ونظيرتها التونسية، خصوصا في مجال تبادل المعلومات.

وصرح السفير التركي بأن العملية العسكرية التي أطلقتها بلاده، في التاسع من أكتوبر الحالي، شمال شرق سوريا، تهدف إلى "تطهير" تلك المنطقة من "الإرهابيين".

وأضاف أن الهدف من هذه العملية العسكرية هو "ضمان عدم وجود المزيد من الإرهابيين من داعش أو القاعدة" أو من "حزب العمال الكردستاني" ("بي كا كا") قرب الحدود التركية.

وبين أن تلك المنطقة الحدودية أصبحت تحت سيطرة "حزب العمال الكردستاني" بفضل دعم بعض حلفاء أنقرة.

جدير بالذكر أن تركيا والولايات المتحدة توصلتا، يوم الخميس، إلى اتفاق يقضي بتعليق مؤقت للعمليات العسكرية وإنشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية