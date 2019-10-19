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سمير جعجع يعلن استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية الـ 4 من حكومة الحريري

رئيس حزب القوات يطلب من وزرائه الاستقالة من الحكومة اللبنانية

أخبار العالم العربي

رئيس حزب القوات يطلب من وزرائه الاستقالة من الحكومة اللبنانية
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أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، مساء اليوم السبت، الطلب إلى وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة.

والوزراء هم: نائب رئيس الحكومة، غسان حاصباني، ووزير العمل، كميل بو سليمان، ووزير الشؤون الاجتماعية، ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية، مي شدياق.

واستقالة وزراء "القوات" ليست الأولى في تاريخ الحكومات، فقد سبق أن استقال وزير الطاقة في حكومة رفيق الحريري، جورج أفرام، وجرى تعيين بشارة مرهج مكانه.

المصدر: وكالات

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