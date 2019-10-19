الدفاع الروسية: المسلحون يستهدفون 15 بلدة في 4 محافظات سورية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، السبت، أن المسلحين استهدفوا 15 بلدة وقرية في أربعة محافظات سورية خلال يوم الجمعة 18 أكتوبر.

وفي موجز صحفي، كشف رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء ألكسندر باكين، عن رصد 18 حادث استهداف خلال الساعات الـ 24 الماضية، تعرضت لها عدد من بلدات وقرى محافظات حلب واللاذقية، وإدلب وحماة.

وجدد رئيس المركز (مقره قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية) دعوة موسكو إلى قادة المجموعات المسلحة غير الشرعية "للتوقف عن الاستفزازات وانتهاج طريق تسوية الأوضاع في المناطق الخاضعة لسيطرتها بسبل سلمية".

وأقيمت 4 مناطق لخفض التصعيد في سوريا بناء على الاتفاق الذي توصل إليه ممثلو روسيا وتركيا وإيران خلال محادثات في عاصمة كازاخستان أستانا (نور سلطان حاليا). وتمكنت السلطات السورية، خلال العام 2018، من بسط سيطرتها على ثلاث من هذه المناطق. أما الرابعة التي تشمل محافظة إدلب وأجزاء من محافظات اللاذقية وحماة وحلب المجاورة، فلا تزال غير خاضعة للحكومة السورية، ويمثل تنظيم "الجبهة النصرة" (الفرع السوري لتنظيم "القاعدة") المصنفة إرهابية، القوة المسيطرة في معظم أراضي هذه المحافظة.

المصدر: RT