قائد "قسد": استئناف العمليات ضد "داعش" وعلى القوات الأمريكية البقاء في سوريا

أعلن قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، استئنافها العمليات ضد خلايا "داعش" شرق سوريا بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعد تجميد القتال بسبب الهجوم التركي.

وأفاد عبدي، في حديث لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف، اليوم السبت، بـ "تفعيل العمل العسكري ضد خلايا تنظيم داعش في دير الزور"، مضيفا: "قواتنا تعمل هناك مع قوات التحالف".

وشدد عبدي على ضرورة بقاء القوات الأمريكية في سوريا، وقال في هذا السياق: "نريد أن يكون هناك دور لأمريكا في سوريا، لا أن يتفرد الروس والآخرون بالساحة".

وأضاف قائد "قوات سوريا الديمقراطية": "من مصلحتنا أن تبقى القوات الأمريكية هنا ليستمر التوازن في سوريا".

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" عن "تجميدها" الأعمال القتالية ضد تنظيم "داعش"، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، لحشد عناصرها من أجل صد هجوم الجيش التركي، الذي أطلق، يوم 9 أكتوبر، عملية "نبع السلام" ضد المقاتلين الأكراد شمال شرق الأراضي السورية.

وبدأت هذه العملية بعد سحب الولايات المتحدة، التي تحالفت مع "قسد" لمحاربة "داعش"، قواتها من شمال شرق سوريا، وسط إصرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على ضرورة إعادة عسكريي بلاده إلى وطنهم من سوريا.

المصدر: أ ف ب + وكالات