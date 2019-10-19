تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ذوي عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي الراحل للملك سلمان بن عبد العزيز.

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وأعرب ابن سلمان في الفيديو عن ألمه إزاء وفاة الفغم، اللواء في الحرس الملكي السعودي الذي قتل أواخر سبتمبر الماضي برصاص أطلقه صديقه، قائلا إن "الحارس الشخصي للملك سلمان كان جزءا من برنامجه اليومي، وكانا على تواصل يوميا".

وشدد الأمير على أن الحارس المتوفى أفنى حياته كلها في أمن الملك وولي العهد وأمن العائلة الملكية، متعهدا بأن يتكفل بنجل الفغم، عبد الله، طوال حياته.

المصدر: سي إن إن