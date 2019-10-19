مكتب عبد المهدي: اللجنة التحقيقية بأحداث التظاهرات أوشكت على إنهاء أعمالها

أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، في وقت متأخر ليلة الجمعة، أن اللجنة التحقيقية بأحداث التظاهرات أوشكت على إنهاء أعمالها.

وذكر بيان للمكتب أن "عبد المهدي حضر الجمعة اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات، واطلع على آخر النتائج التي توصلت اليها اللجنة التحقيقية، التي أوشكت على إنهاء أعمالها".

وأضاف: "جرت مناقشة التقارير وإبداء الملاحظات والتوصيات اللازمة ليتم رفعها بشكلها النهائي في وقت قريب والإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة".

وشهد العراق على مدار أيام، احتجاجات شعبية كبيرة، كانت معظمها دموية، للاحتجاج على أداء حكومة عادل عبد المهدي التي فشلت، وفق المحتجين، في تنفيذ برنامجها الحكومي، خلال عام من عمرها.

المصدر: RT