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السفارة الإيرانية في بغداد لـ RT: وفاة نحو 100 إيراني خلال الزيارة الأربعينية

أخبار العالم العربي

السفارة الإيرانية في بغداد لـ RT: وفاة نحو 100 إيراني خلال الزيارة الأربعينية
Reuters
كربلاء 19 أكتوبر 2019
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أعلن نائب السفير الإيراني في العراق، موسى طباطبائي، اليوم السبت، عن وفاة 100 زائر إيراني تقريبا، خلال الزيارة الأربعينية التي شهدتها محافظة كربلاء العراقية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال طباطبائي في تصريح لـRT، إن "35 زائرا لقوا حتفهم بسبب حوادث التدافع التي حصلت، بينما البقية توفوا بسبب المرض".

وأضاف أن عددا كبير من الزائرين هم من كبار السن ويُعانون من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن وفاة هذا العدد من أصل 4 ملايين زائر تعد أمرا طبيعيا.

وقدم طباطبائي شُكره "للعراق على حسن الضيافة والاستقبال والاهتمام بالزائرين الإيرانيين".

المصدر: RT

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