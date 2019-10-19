غرد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، ​مستذكرا "شهيدا في الجيش من أغلى الرجال" وسقط في "ميدان الدفاع عن الحقيقة والعدالة و​الدولة".

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وكتب الحريري في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "في الأيام الصعبة نتذكر دائما الشهيد اللواء وسام الحسن، طيفه معنا هذه الأيام، رجلا من أغلى الرجال خدم وطنه وشعبه وسقط في ميدان الدفاع عن الحقيقة والعدالة و​الدولة".

في الأيام الصعبة نتذكر دائماً الشهيد #وسام_الحسن. طيفه معنا هذه الايام رجلاً من أغلى الرجال خدم وطنه وشعبه وسقط في ميدان الدفاع عن الحقيقة والعدالة والدولة. لروحه وروح رفيقه الشهيد احمد صهيوني تحية وفاء واكبار في ذكرى استشهادهما. — Saad Hariri (@saadhariri) 19 октября 2019 г.

يذكر أن العميد وسام الحسن رئيس شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، اغتيل عام 2012 بتفجير ضخم في بيروت.

المصدر: وكالات