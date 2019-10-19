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الحريري يستذكر رجلا في "هذه الأيام الصعبة"

أخبار العالم العربي

الحريري يستذكر رجلا في
Reuters
رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري
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غرد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، ​مستذكرا "شهيدا في الجيش من أغلى الرجال" وسقط في "ميدان الدفاع عن الحقيقة والعدالة و​الدولة".

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وكتب الحريري في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "في الأيام الصعبة نتذكر دائما الشهيد اللواء وسام الحسن، طيفه معنا هذه الأيام، رجلا من أغلى الرجال خدم وطنه وشعبه وسقط في ميدان الدفاع عن الحقيقة والعدالة و​الدولة".

يذكر أن العميد وسام الحسن رئيس شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، اغتيل عام 2012 بتفجير ضخم في بيروت.

المصدر: وكالات 

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