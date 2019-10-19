الخارجية الروسية: لافرينتييف بحث مع الأسد إطلاق عمل اللجنة الدستورية

ناقش الوفد الروسي بقيادة المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أمس الجمعة، مع الرئيس السوري بشار الأسد، إطلاق عمل اللجنة الدستورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الرئيس السوري استقبل أمس الوفد الروسي في دمشق، وجرى بحث عدد من المسائل، وتم التركيز خلال المحادثات على التطورات على الأرض، خاصة في ظل تزايد التوتر في شمال شرق سوريا.

وتم التأكيد خلال المحادثات على ضرورة اتخاذ إجراءات من أجل خفض التوتر وضمان الأمن في هذه المناطق، كما جرى التشديد على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وقد صرح مصدر في الوفد الروسي في وقت سابق أن المبعوث الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف يعتزم المشاركة في أول اجتماع للجنة الدستورية في جنيف المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.

هذا وقد أجرى لافرينتييف قبل التوجه إلى دمشق محادثات في أنقرة وطهران حول الأزمة السورية.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة أعلنت في نهاية سبتمبر الماضي عن تشكيل اللجنة الدستورية، التي ستقوم بإعادة صياغة الدستور السوري.

المصدر: نوفوستي